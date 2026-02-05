Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik direktör, ilk olarak transfere değindi.

Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrıldığı, bu iki ismin yerine Sidiki Cherif'in dahil olduğu yönündeki soruya yanıt veren Tedesco, "Bu sorunun geleceğini biliyordum, o yüzden hazırlanma şansım oldu. Forvet pozisyonunu konuşmadan önce genel durumu değerlendirmek istiyorum. Genel olarak transfer bizim için pozitif geçti. Beklentimizin de üzerinde geçti. 5 oyuncu aldık ve bu oyuncuların sadece oyuncu kalitesi değil, insan kalitesi ve kazanma mentaliteleri çok önemli. Mert yeni bir oyuncu ama evine geri döndü. Guendouzi, Musaba, Kante ve Cherif aramıza katıldı. Cherif henüz 19 yaşında. Gelişmesi için oynatmamız gerekiyor. Genel olarak beklentimizin üzerinde geçti. Forvet pozisyonunda sayısal anlamda haklısınız ama aralık ayında da durum farksız değildi. En-Nesyri, Afrika Kupası'na gitmişti ve aynı durumdaydık, sadece Jhon ve Talisca vardı. Transfer yarın kapanıyor ve kapanana kadar ayık olacağız. Transfer yapmak için yapmayacağız. Bu bizim stilimiz değil. Oyuncu alırken ikna olmamız gerekiyor. Talisca forvet olmamasına rağmen bugün 2 gol attı." ifadelerini kullandı.

LİSTEDE KİMLER OLMAYACAK?

UEFA'ya verilecek liste konusunda kararını verdiğini belirten Domenico Tedesco, bu konuda oyuncularla da konuştuğunu söyledi. Listeye 3 oyuncu ekleyebildiklerini vurgulayan Tedesco, "Oyunculara kararımı bildirdim. Mert'le birlikte 5 yeni oyuncu var elimizde. 3 tane ismi listeye ekleyebiliyoruz. Mert Günok bu listenin dışında olacak ve aynı zamanda Musaba da listenin dışında olacak. Ben bunu oyuncuya açıkladım. Oyuncu da anlayışla karşıladı. Lig ve kupa maçlarında her zaman hazır olacağını söyledi bana. Bir teknik direktör olarak daha fazlasını isteyemezsiniz." açıklamasını yaptı.

