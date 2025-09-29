Tedesco, gündeme gelen ayrılık iddiaları hakkında şunları söyledi:

“Gökhan Gönül’ü önceden tanımıyordum ama bazen işler herkesin istediği gibi ilerleyemeyebiliyor. Özel bir durum olmadı. Biz kendi içimizde ne konuşuyorsak, onu dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün efsanesidir ve her zaman da öyle kalacaktır.”

Deneyimli teknik adam, Gönül’ün yerine yeni bir ismin göreve getirilmeyeceğini de vurguladı:

“Kesinlikle başka bir yardımcı istemeyeceğim. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Zeki Hoca uzun yıllardır bu kulüpte. Hem iyi bir insan hem de çok iyi bir antrenör. Dürüstlüğü ve netliğiyle bize büyük katkı sağlıyor. Onun sorumluluğunun artması bizim için çok değerli. Böylesine bir ismi kenara itmek yerine, ondan faydalanmak en doğru yol olacaktır.”