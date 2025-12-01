Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy’de 404. randevu için buluşacak.

Süper Lig’in zirvesini ilgilendiren maçta teknik direktörlerin de kadro tercihleri netleşti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak Galatasaray’a karşı ilk maçına çıkacak Domenico Tedesco galibiyet planlarını Jhon Duran üzerinden kurdu. Ferencvaros’a karşı ilk 11’de oynattığı En Nesyri’yi kulübeye çekecek İtalyan çalıştırıcı, Galatasaray savunmasını Kolombiyalı yıldızıyla yıpratıp gol arayacak. Faslı yıldızla birlikte Anderson Talisca’yı da maçın seyrine göre devreye sokmayı düşünüyor. İsmail, Alvarez ve Asensio üçlüsüyle orta sahada dengeyi sağlamayı hedefleyen Tedesco, kanatlarda Kerem ve Nene’nin dinamizmiyle rakip savunmayı zorlamayı amaçlıyor.