Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig’de oynanan her maçın zor olduğunu ifade ederek, sarı-lacivertli takımın birlik olduğunu söyledi.

Tedesco, her galibiyetin önemli olduğunu kaydederek, “Süper Lig’de oynanan her maç zor oluyor. Her rakibin kendince silahları var. Burada farklı bir rolde oynayan Maxim var çok yönlü bir oyun sergiliyor. Kendisini Bundesliga’dan tanıyoruz ama burada 6 numara pozisyonunda oynuyor. Bizim için her maç ve her galibiyet önemli. Her maç zor. Çok güzel bir kadromuz var. Birlik olmuş bir takım var. Takımımız çok iştahlı. Kazanıp kaybedebilirsiniz bu önemli değil. Önemli olan takımın birlikteliği” dedi.

‘DERBİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM’

Domenico Tedesco, TFF’nin açıkladığı bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki soruya ilişkin bunu duyduğunu ancak düşünecek zamanının olmadığını söyledi. Tek odak noktasının oynanacak olan maçlar olduğunu dile getiren Tedesco, derbi müsabakası için ise sabırsızlıkla beklediğini ve hazırlandıklarını ifade etti.

Tedesco, “Evet bahis ile ilgili haberleri bugün duydum. Ama bugün tüm odağım bugün ki maçtı. Başka şeylere enerji kaybedemeyiz. Biz sadece kendi takımımızı düşündük. Son haftalardaki performansımızı düşündük. Bahsedilen şeyleri düşünecek zaman olmadı, ne diyebilirim bilmiyorum. Derbi maçı ile ilgili ise, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sadece hafta sonları oynadıkları için hazırlanacak çok zamanlar oluyor. Ben de derbi maçları oynamayı severim. Daha önce çalıştığım yerlerde de çok severek ve heyecanla hazırlandım bu maçlara. Taraflar için de bu derbiler çok önemlidir. Bu maçlar her zaman özeldir bende sabırsızlıkla bunu beklerim. Bizlerin burada olma sebebimiz bu. Sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.