Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, rakibin sistemine göre esnek bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Kadro değerinin belirleyici olmadığını dile getiren Tedesco, "Rakibimiz teknik direktörünü yeni değiştirdiği için analiz etmek kolay değil. Sistem değişebilir ama oyuncular değişmez. Son 2 gün ağırlıklı olarak oyunculara odaklandık, bireysel performanslarına baktık. Oyuncuların belli şablonları vardır, bunu değiştiremezler. Biz de bu tarz bir analize odaklandık." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör değişikliğinin avantajları bulunduğunu aktaran genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Her şeye sıfırdan başladılar. Yeni hoca geldiğinde geçtiğimiz haftalarda oynayamayan oyuncular şimdi artık oynama şansı bulabileceklerine inanıyorlar. O yüzden motive olurlar. Yeni hocaya kendilerini göstermek için sınırlarının ötesini zorlarlar ama bu her zaman beklediğimiz bir şey. Biz de çok motiveyiz, çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. İlk adımı atma şansımız var, bu maçı kazanmak istiyoruz. Sistem değişebilir çünkü daha önceki hoca 4'lü defansla oynuyordu ama Vitor Pereira bazen 4'lü ama çoğunlukla 3'lü oynuyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Şu an biz esneğiz, her ikisi için de hazırız."

‘ÇOK İYİ ORTA SAHALARIMIZ VAR’

Domenico Tedesco, çok iyi orta saha oyuncularına sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Orta sahada çok iyi oyuncularımız var. Bence hocanın işi takımı bir araya getirmek, en iyi oyuncularla en iyi inanç ve ruh haliyle bir araya getirmek. Pek çok iyi orta sahamız var ve elmas orta saha pek çok fikirden biriydi. Sadece ben değil yardımcılarım da var. Maç öncesi tartıştığımız konulardan biriydi. Sonra bir karar alıyoruz ve karar takımın iyiliği için alınıyor. Oyuncularımızın farklı sistemlerde oynaması güzel bir şey. Bazı durumlarda geri 3'lüyü de oynayabiliriz. Bu bizi daha tahmin edilemez ve öngörülemez bir takım yapıyor."

Her maça kazanmak için çıktıklarını anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Biz her şeyi yapmalıyız. Bu yaklaşımımızda bir şeyi değiştirmiyor. Biz her zaman her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu maç için de yaklaşımımız onu kazanmak olmalı. Sıfır hata olursa çok iyi olur, diğer türlü bizi cezalandırırlar." diye konuştu.

Formasyonların çok önemli olmadığını anlatan Tedesco, şunları kaydetti:

"Önemli olan prensiplerdir, bizim görmek istediğimiz bu. Oyuncular koyduğunuz mevkilerde rahat olmalı. Bazen oyuncular alışık olmadığı pozisyonlarda da oynayabiliyorlar ama benim için rahatlıkları çok önemli. Günün sonunda istenen şeyi ortaya koymak oyuncu kalitesiyle alakalı, en önemli şey oyuncu kalitesi. Cherif baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Bizim işimiz bu. Genç bir yetenek aldığınızda onunla ilgilenmek sizin sorununuz oluyor. Biz ona karşı dürüst ve açık olduk. Bir transfer yaptığınızda açık olmanız gerekiyor. Ona her şeyi anlatıyoruz. Aynı zamanda kendisi öz güveni çok yüksek bir oyuncu. Bunu da sahada görüyoruz. İyi bir oyuncu, odaklanmış bir oyuncu. Pek çok kaliteli özelliği var. Kendisi baskıyı kaldırabilecek bir oyuncu. Hep birlikte bu genç yeteneğe iyi davranmalıyız. Daha 19 yaşında. Baktığınızda daha olgun duruyor, o kadar genç gözükmüyor çünkü vücut yapısı çok güçlü. Onu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiğimiz için çok mutluyuz. İleride çok faydası olacak Fenerbahçe'ye."