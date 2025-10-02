Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nice'i 2-1 mağlup ettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kerem ve Asensio'nun performanslarına değinen Tedesco taze kan vurgusunda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamalarından satır başları:

'HERKES HAZIR, ANIN İÇİNDE'

"Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge."

'HER MAÇ AYNI 11'DE OYNAMAYAMAYIZ'

"Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Taze kana ihtiyaç duyarsınız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!"

MOURINHO'NUN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GÖNDERME

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun antrenman sistemine gönderme yapan Tedesco, "Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. Sezon öncesi nasıl bir kamp yapıldığını bilmiyorum, burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi ilk yarıda yaptığımız şiddetli presti. Takım 90 dakika boyunca harika bir güce sahip değil. Eksikler var.'' sözlerini sarf etti.

'LÜKSÜM OLSUN İSTİYORUM'

"Pazar günü oynayanlar bir referans yarattılar. Sonradan girenler de büyük katkı sağladılar. Kimin 11'de başlayacağına dair lüksüm olsun istiyorum. Bugün takım üst üste ikinci kere performans sergiledi. Bu büyük bir adımdı. Bazen de istediğinizi yapamazsınız. Yapmak için otomatikleşmek lazım. Üst üste istikrar göstererek performans sağlarsınız. Kerem bugün 2 gol attı. Onun için, takım için, taraftarlar için mutluyum."

'KEREM'İN BİREBİR YETENEKLERİ VAR'

"İki oyuncuyu kıyaslamak zor. Nkunku ikinci bir forvet gibi oynuyordu; Nene de genç bir oyuncu, maçlar oynamaya, özgüven kazanmaya ihtiyacı var. İyi bir performans sergiliyor. Potansiyeli olan genç bir oyuncu.''

"Kerem'in rolü çok önemliydi. Kerem gol atamasa bile onun temposunu, eforunu, baskısını, yardımını görebiliyorsunuz. Enerjisi bittiğinde kendisini çıkarmak zorunda kaldık. Üst düzey ve akıllı bir oyuncu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz. Kerem'in birebir yetenekleri var, zaman zaman kenarda zaman zaman içeride değerlendiriyoruz. 4-3-3 oynadığımızda sekiz numaralar ona alan açıyor ve o da hatlar arasında topla buluşabiliyor."