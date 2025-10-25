Fenerbahçe'den kovulan sözde “Special One” (Özel biri) Jose Mourinho, Benfica’nın başına geçtikten sonra Chelsea ve Newcastle’a yenildi, lig ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üç maçta galibiyet alamadı. Benfica, 36 takımlı Şampiyonlar Ligi’nde eksi 5 averaj ve sıfır puanla sondan ikinci. Mourinho’ya göre suçlu, Kerem’i Fenerbahçe’ye satan yönetim.

BENFİCA’YI BATIRDI

Mourinho kendisi dışında her zaman suçlayacak birini buluyor. Yerine F.Bahçe’ye gelen Domenico Tedesco ise mazeret üretmeden çalışıyor. Mourinho, Benfica’yı batırırken; Tedesco ise bir taraftan modası geçmiş Portekizli teknik adamın enkazını kaldırıyor, bir taraftan da yeni bir F.Bahçe kuruyor. Stuttgart maçında Tedesco güvenoyu aldı.

DÜRÜST BİR İNSAN

Nasıl almasın ki Tedesco yönetiminde F.Bahçe ilk kez takım görüntüsü verdi, sahada savaşan, isyan eden bir oyuncu grubu vardı. Stuttgart bu sezon en az isabetli şut çektiği ve en düşük pas yüzdesiyle oynadığı, en az gol pozisyonu ürettiği maçı oynadı. Tedesco, dürüst bir insan olduğunu tüm oyuncularına hissettirdi.