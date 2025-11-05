Fenerbahçe'de üst üste gelen galibiyetlerin perde arkasında Domenico Tedesco’nun kadro istikrarı var. İtalyan hoca, göreve geldikten sonra yaptığı analizlerin ardından ilk 11’de kadro iskeletini kurdu. Kalede Ederson, savunmada Skriniar, Oosterwolde, orta sahada İsmail, Alvarez ve Asensio’yu üst üste birlikte oyna tarak takımdaki istikrarı yakalayan Tedesco, futbolcuların performansını yukarıya çekti. İtalyan teknik adamın yeni hedefi forvet sıkıntısını çözmek.

KAZANARAK YOLA DEVAM

Tedesco, devre arasında yapılacak golcü transferi öncesi Jhon Duran’ın hızla takıma adapte olmasını istiyor. Beşiktaş derbisinde gol atan Kolombiyalı forvetin yüzde 100 hazır hale gelmesi halinde Fenerbahçe’nin hocası, ilk 11’deki tüm taşları yerine oturtacak. İtalyan hoca, cezalı veya sakatlık olmaması halinde bu futbolcularla yola devam edecek