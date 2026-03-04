Avrupa macerasına veda eden ve Süper Lig'de peş peşe Kasımpaşa ile Antalyaspor'a puan kaybeden Fenerbahçe'de son dönem alınan sonuçlar tartışmaların fitilini ateşledi.

Zirvenin 4 puan gerisine düşen sarı lacivertliler, geçen sezonun aynı dönemine göre de 4 puan daha az topladı.

Bu sezon ligde oynanan 24 maçın 21'inde takımın başında yer alan Tedesco, 13 galibiyet ve 8 beraberlik alarak Tedesco'nun maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı. Bu performansla Tedesco, Fenerbahçe'nin son dört sezondaki teknik direktörleri arasında ilk 21 lig maçında en düşük üçüncü puan ortalamasına sahip isim oldu.

MOURINHO'YU GEÇEMEDİ

Fenerbahçe 2023-24 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde aynı süreçte 2.57 puan ortalaması yakalarken geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde ise aynı periyotta 2.43 puan ortalamasına ulaşmıştı. Domenico Tedesco ise 2.24'lük ortalamayla Mourinho'nun gerisinde kaldı. İtalyan teknik adamın geride bırakabildiği tek isim ise 2022-23 sezonunda görev yapan ve 2.14 puan ortalaması yakalayan Jorge Jesus oldu.

Ayrıca Tedesco yönetiminde Avrupa kupalarında son 16'yı göremeyen Fenerbahçe,Jorge Jesus ve Jose Mourinho dönemlerinde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda, İsmail Kartal yönetiminde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerlemişti.