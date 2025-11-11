Fenerbahçe'nin başarısının sırrı ne? Kayseri maçı bitiminde Şükrü Saracoğlu Stadı’nda olanlar bu soruya şu cevabı verdi: Domenico Tedesco... İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli takımın havasını baştan sona değiştirdi. Fenerbahçe’yi yeniden sportif alana çekti. V. Plzen maçından sonra Jhon Duran’ın verilmeyen %100 penaltı pozisyonu sorulunca “Hakem vermiyorsa doğrudur” diyerek, futbolculara saha dışı olaylar, rakipler ve hakemlerle uğraşmak yerine işlerine odaklanma mesajı verdi.

TÜRKÇE KONUŞUYOR

Kısa sürede Türkçe öğrenmeye başladı. F.Bahçe’ye ve Türkiye’ye, Türk futboluna değer veriyor, değer katmaya çalışıyor. Bunun için işleri yoluna koyana kadar tesislerde yatıp kalktı. Başarısız olduğu maçlardan sonra başkalarını suçlamak yerine öz eleştiri yaptı. G.Saray ile aradaki puan farkı bire indiği Kayseri maçı sonrası bile yedikleri iki gole dikkat çekti. Futbolculara ağabey gibi yaklaşıyor. Oyuncular antrenmanı angarya olarak görmüyor. Kalp kırmıyor, taraftar da onu sevip, takdir ediyor.

BAŞARININ SIRRI

Mourinho'nun yerine Tedesco’nun göreve gelişinden beri Süper Lig’de oluşan puan durumunda F.Bahçe 21 puanla lider durumda. Aynı süreçte G.Saray 20 puan toplarken, Trabzon, G.Antep ve Samsun 16 puanlık performans sergiledi. Tedesco, ligde ilk maçına Trabzon maçında çıktı ve 3 beraberlik, 6 galibiyet aldı. Tedesco'nun başarısını getiren maddeler şunlar oldu:

1-Futbolcuların yanı sıra tüm kulüp çalışanlarıyla güçlü bir iletişim kurdu. Çimciden aşçısına kadar tüm personelle konuşuyor. Tesiste her şeyle yakından ilgileniyor.

2-Futbolculara değer verdiğini gösteriyor. Takımda herkesin saygısını kazandı, futbolcularda büyük bir aidiyet duygusu oluştu.

3-Kaybolan takım ruhunu yeniden canlandırdı. Oynayan oynamayan futbolcuları ortak bir hedef noktasında birleştirdi.

4-Tedesco sezon başı kampında iyi çalışmamış bir takım devralmıştı. Futbolcuların fizik kondisyon seviyesi yükseliyor.

5-Tedesco, yardımcılarıyla birlikte sıkı bir çalışma ortamı oluşturdu. Antrenmanların süresi, temposu ve şiddeti arttı.

6-4. maçından sonra taktik de ğişikliğe gitti. 4-3-3’e sıkı sıkıya bağlı kalmadı, bazı maçlarda 4-2-3-1 taktik anlayışını da uyguladı.