Süper Lig’deki Antalya ve Avrupa Ligi’ndeki Nice galibiyetleri gösterdi ki F.Bahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile fabrika ayarlarına dönmeye başladı. Nice maçının ardından Şükrü Saracoğlu Stadı’nı terk ederken sarı-lacivertli taraftarların ağzında Jose Mourinho’ya ithafen tek bir şarkı vardı: “Seninle geçen günlere yazık.”

İŞTE GERÇEK FENERBAHÇE

Kanarya, Mourinho döneminde rakip kim olursa olsun savunma yapıyordu. Yine de Portekiz kampında 64 dakika süren günde tek idmanlar yüzünden takım, ikili mücadelelerde ayakta kalamıyor, önde baskılı futbolu 90 dakikaya yayamıyordu. Tedesco ile birlikte F.Bahçe, tempolu, topa sahip olan, baskılı bir takım kimliğine döndü.

SAMSUN’U DA KAZANSIN

Tedesco, Jose gibi sürekli bahane üretmiyor, oyuncularını koruyor, başkalarını suçlamıyor ve başarılı olmak istediğine camiayı ikna etti. Oyuncuların da saygısını kazandı. Ekibi ile birlikte geldiği günden beri Samandıra’da kalıyor. Samsun maçının da kazanılması halinde camianın güvenini tam anlamıyla sağlayacak.