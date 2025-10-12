Fenerbahçe’de Tedesco’nun kaderi milli ara sonrası oynanacak olan 6 maça bağlı… Sarı lacivertliler milli aradan sonra 22 günlük süreçte 4’ü Süper Lig, 2’si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak. Ligde sırasıyla Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de Stuttgart ve Viktoria Plzen maçlarına çıkacak.

MiLLi ARA SONRASI F.BAHÇE’NiN MAÇLARI ŞU ŞEKİLDE:

19 Ekim | Karagümrük

23 Ekim | Stuttgart

27 Ekim | Gaziantep (D)

2 Kasım | Beşiktaş (D)

6 Kasım | Viktoria Plzen (D)

9 Kasım | Kayserispor