F.Bahçe’nin tek hedefi Süper Lig’de şampiyonluk. Kurulan kadro, ligin yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanacak güçte. Ama bu takımın hâlâ bir hocası yok. Sarı-lacivertli kulüp, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 10.33’te “2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır” diye resmi açıklama yaptı.

TEK YABANCI KALDI

Aradan geçen sürede Roger Schmidt, Sebastian Hoeness, Matthias Jaissle ve Ange Postecoglou ile görüşmelerden sonuç çıkmadı. Son olarak Luciano Spalletti, ailesi ile vakit geçirmek istediği için F.Bahçe’ye ret yanıtı verdi. Edin Terzic, F.Bahçe’nin gündemine gelmedi. Domenico Tedesco, F.Bahçe’ye gelebileceğini bildiren tek yabancı oldu. Ama henüz anlaşma sağlanmadı.

TARAFTAR HAZIR

Yabancı teknik adamlarla yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından gözler, İsmail Kartal’a çevrildi. Öyle ki F.Bahçeli taraftarlar cuma namazına giden İsmail Kartal’dan Yves Bissouma ve Sörloth’un transferlerini isteyecek kadar tecrübeli teknik adamın 4. kez göreve başlamasına doğal gözle bakıyor. F.Bahçe camiası, Başkan Ali Koç’un teknik direktör konusunda vereceğe karara kilitlendi.