Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk hafta sahasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco maçı değerlendirdi. Tedesco’nun açıklamaları şu şekilde:

“Rakibimiz cesur oynadı ve önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik. Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı. Yenilgiyi kabul edip yolumuza devam etmeliyiz.”

“Önümüzdeki Süper Kupa maçları, resmi maçlar. Her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacak. Taraftarımıza, destekleri için teşekkür ediyorum. Evimizde çok maç kazandık ve onlar sayesinde kazandık. Gerçekten inanılmaz taraftarlar. Bu takımın teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Bu kelimelerle anlatılacak, parayla alınacak bir durum değil.”