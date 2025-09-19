Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde başlayan balık ölümleri, son olarak Balçova Üçkuyular Feribot İskelesi’nde de gözlemlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, sorunun uzun süredir bilimsel uyarılara rağmen çözülmediğini belirtti.

'SANAYİCİLERLE BU SORUN ÇÖZÜLÜR'

Prof. Dr. Yaşar, 2020’den bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne mektuplar göndererek kuraklık ve kirlilik riskine dikkat çektiklerini söyledi. “Arıtma tesislerinin çalıştırılması ve derelere yeni arıtma sistemleri kurulması gerekiyor. Bilim kurulu değil, doğrudan sanayicilere gidilerek bu sorunlar çözülebilir” dedi.

'KÖRFEZ AKVARYUM DEĞİL'

Yaşar, körfeze alüminyum sülfat dökülmesini eleştirerek, “Bu madde havuzlarda yosun oluşumunu engellemek için kullanılır. Körfez gibi doğal bir su sistemine uygun değil. Bu uygulamanın bilimsel temeli yok” ifadelerini kullandı.,

'İÇ KÖRFEZDE BALIK TÜKETMEYİN'

İç Körfez’de amatör balıkçılık yapan vatandaşlara da uyarıda bulunan Prof. Dr. Yaşar, “1986’da bu bölgede balık tüketimi yasaklanmıştı. Geçen yıl da geçici yasak getirildi. Yeni Kale geçidinin dışındaki alanlar temiz, ancak iç körfezde balık yememeyi tavsiye ediyorum” dedi.