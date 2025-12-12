Sosyal medyada kendini “tefeci” olarak tanıtan bir kişi, yılbaşına özel olduğunu öne sürdüğü sözde “kredi kampanyasını” sosyal medya hesabından duyurdu.

YILBAŞI GÜZELLİĞİ YAPACAKMIŞ

Paylaşılan videoda şahıs, daha önce günlük 5.80 faizle borç verdiğini söyleyerek, bu oranı “100 puan indirerek” 4.80’e düşürdüğünü iddia etti.

ÖZEL BİR İSTEĞİ VAR

Kahvehane ve “kulüpçü” olarak tanımladığı işletmecilere seslenen kişi, bu kesimin “kendisi için vazgeçilmez” olduğunu öne sürüp telefonla aranmasını istedi.

Videoda “Yılbaşı geliyor, bir güzellik yapacağım. Kahvecilere 4.80’den para vereceğim… Kahveciler, kulüpçüler benim canlarım” ifadeleri yer aldı.

Şahsın paylaştığı videoya ilişkin güvenlik birimlerinin bir işlem başlatıp başlatmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

(Şahsın sosyal medyada yaptığı paylaşım)