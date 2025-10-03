Teğmen Ebru Eroğlu, geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu'ndan birincilikle mezun oldu. Diplomasını da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Teğmen Eroğlu, tören sonrası devre arkadaşlarıyla kılıç çekip subay andı okudu, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı.

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Teğmen Eroğlu ve 4 arkadaşı mesleklerine başlayamadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Eroğlu ve arkadaşları, işsiz kaldı ancak iktidar cephesinin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlere öfkesi geçmedi.

Ebru Eroğlu'nun bir arkadaşıyla çekildiği fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından iktidar medyasında çirkin manşetler atıldı.

'FORMA ZATEN YAKIŞMIYORDU İYİ OLMUŞ'

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi, "Kalbindeki tüm duygular yüzüne yansımış" başlığıyla Eroğlu'nu hedef alırken, EnsonHaber sitesi ise, "Ebru Hanım forma yakışmıyordu zaten iyi olmuş, yüzün gözün açılmış kız" ifadelerini kullanarak çirkin bir manşete imza attı.

'TSK'DAN UZAK, ALLAH'A YAKIN OLSUN'

Daha önce provokatif paylaşımlarıyla gündeme gelen Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say, Eroğlu'nun son çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Ordudan atıldığı için yorum yapmıyorum. TSK'dan uzak, Allah'a yakın olsun" notunu düştü.