30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatan ve 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganları atan 5 teğmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmiş, söz konusu durum kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun dışında kalan 4 teğmenin 2025 yılının Mayıs ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladığı öğrenilirken, Eroğlu ise uzun süre boyunca teklifleri reddetmesinin ardından özel sektörde yer alan bir holdingde çalışmaya başladı.

Haklarında verilen ihraç kararını mahkemeye taşıyan teğmenlere umut veren haber ise ocak ayında Ankara 21. İdare Mahkemesi'nden geldi.

TEĞMENLER YUVAYA DÖNÜŞ İÇİN İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Mahkeme, aralık ayında aldığı karar ile 5 teğmen arasında yer alan Deniz Demirtaş'ın TSK'dan ihraç kararını iptal etmiş, söz konusu karara Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 22 Ocak'ta itiraz edilmişti.

Teğmen Demirtaş'ın İstinaf Mahkemesi'nden gelecek kararı beklediği öğrenilirken, ihracın kaldırılması yönündeki kararın onanmasının tüm teğmenler için emsal nitelikte olması bekleniyor.

Halihazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Batuhan Gazi Kılıç, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar da Demirtaş ile benzer şekilde TSK'ya iade kararı gelmesi halinde ABB'den istifa edecek ve orduya dönüş yapacak.