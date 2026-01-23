Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleri" sloganıyla, kılıçlı yemin töreni gerçekleştiren ve ardından ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş'ın karşı davasında karar çıktı.

Buna göre Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezasını iptal etti.

Mahkemenin kararını Sözcü TV muhabiri İlknur Yağumli, sıcağı sıcağına aktardı.

Mahkeme ayrıca kılıçlı yemin töreninin önceden planlandığına dair kesin bir delil bulunmadığına hükmederken Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) gerekçelerinde belirttiği WhatsApp mesajlarının bir planlama olarak kabul etmedi.

Sonuç itibarıyla mahkeme, ihraç kararının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

İlknur Yağumli, mahkemenin istinaf yolunu açık tuttuğu bilgisini de paylaştı.

İşte Sözcü TV muhabiri İlknur Yağumli'nin aktardığı bilgilerden öne çıkanlar:

"30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla kılıçlı yemin etmişti teğmenler. Yönergede olmayan bir yemin ettikleri gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmişlerdi.

Teğmen Deniz Demirtaş’ın silahlı kuvvetlerden ayırma cezası iptal edildi. Mahkeme diyor ki: Bu kılıçlı yemin töreninin önceden planlandığına dair kesin ve somut delil yoktur. Ayrıca “komşuda bulunmak” tek başına bir delil değildir.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı gerekçelerde; bu yemin töreninin planlandığı, buna dair WhatsApp mesajlarının atıldığı, günler öncesinden konuşulduğu ifade edilmişti. Gerekçelerde yer alan “Evet, iş yaptı. İş yaptı. İş yaptı.” şeklindeki mesajlar üzerinden mahkeme şunu söylüyor: Bu mesajlar bir planlama sayılmaz.

Sonuç olarak mahkeme, isnat edilen fiilin sübut bulmadığını, hizmete engel davranışın oluşmadığını belirtiyor. Bu nedenle ihraç kararının hukuka aykırı olduğuna hükmediyor. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, ihraç kararı iptal ediliyor.

Ayrıca Teğmen Deniz Demirtaş’ın mahrum kaldığı parasal haklarının, hak ediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar veriliyor. Bunun yanında yargılama giderleri ve 30 bin lira vekalet ücreti de davalı idareye yükleniyor.

Kararın istinafa açık olduğunu da not düşelim.

Karar, 26 Aralık'ta birliğiyle alındı ve bugün yazılı hale getirildi ve avukatlara tebliğ edildi.

Daha önce 3 disiplin amiri de ihraç edilmişti. Onlardan birinin kararı da yine mahkemeden dönmüştü. Bugün de teğmenlerden Deniz Demirtaş’ın kararı mahkemeden dönmüş oldu."