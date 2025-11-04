Gülnur Saydam



Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ekim’deki basın toplantısında, 49 Suriyeli öğrencinin 31 Ekim itibarıyla kara, deniz ve harp okullarında eğitim görmeye başlayacağını söyledi. Aktürk, Suriyeli askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait kışla ve eğitim alanlarında eğitim almaya başladığını duyurdu.

TEĞMENLER İHRAÇ EDİLİRKEN SURİYELİLERİ ALDILAR



Bu uygulamanın, Türkiye ile Suriye’deki geçici hükümet arasında 13 Ağustos’ta imzalanan “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası” kapsamında hayata geçirildiği bildirildi. ZP Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu, bu kişilerin yeterince araştırılıp araştırılmadığını sordu. Şehirlioğlu, “Teğmenlerimiz ihraç edilirken Suriyelilerin TSK’da yapılandırılması halktan tepki çekiyor” dedi.





TEĞMEN AKARSU'DAN TOKAT GİBİ CEVAP



Sosyal medyada Suriye askerini Türk askerine tercih edilen paylaşım tepki çekti. Aktrol Con Sinov rumuzlu bir kişi, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için TSK’dan ihraç edilen subayları hedef aldı. Aktrol, Suriyeli asker ile Türk teğmenleri kıyaslayıp, “Suriye’ye yetiştireceğimiz subaylar ‘büyüktür’ Darbeci Kemalist bim kasiyerleri” ifadelerini kullandı. Aktrol’e en sert yanıt TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu’dan geldi.



Akarsu, paylaşımında, “Beni, diğer arkadaşlarımı veya Aziz Silahlı Kuvvetler personelini böyleleriyle kıyaslama cesaretini aldığın kişilerle de yeri geldiğinde çok ağır şekilde hesaplaşacağız. Sen bizim kâale alacağımız bir insan değilsin” ifadelerini kullandı. Akarsu’nun yaptığı bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.