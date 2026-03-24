30 Mart 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından çok sayıda teğmen, tören bitiminde kılıç çatmış ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmıştı.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 4 kabul 3 ret oyu ile 5 teğmenin TSK'dan atılmasına karar verdi.

ORDUYA DÖNÜŞ DAVALARI GÖRÜLMEYE DEVAM EDİLİYOR

Teğmenler, söz konusu kararın haksız olduğunu ve hukuka aykırılık taşıdığını belirterek durumu İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Geçtiğimiz ay teğmen Deniz Demirtaş'ın TSK'ya iadesine karar verilmesiyle birlikte teğmenler hakkında verilecek yeni kararlar merak konusu olurken, Ankara 4. İdare Mahkemesi, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun hakkında verilen kararın iptali istemiyle açtığı davayı reddetti.

5 Mart 2026 tarihinde görülen duruşmada Ebru Eroğlu ve avukatları hazır bulunurken, Eroğlu'nun avukatları arasında bulunan Namık Öztürk, ilk kez sürecin perde arkasını anlattı.

'TEĞMENLERİ ERDOĞAN'A ERHAN AFYONCU ŞİKAYET ETTİ'

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre, duruşmada söz alan Öztürk, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Törenden ayrılan Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan şehitlerinin aileleriyle birlikteyken yanında olan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ seslerini duyunca, görevlilere, ‘Gidin fotoğraf çekin’ diyor, video kaydı aldırılıyor, sonra basına servis ediliyor. Doğru, yanlış; Afyoncu, Sayın Cumhurbaşkanına, ‘Bu kılıçlar size çekiliyor’ diyor. Sırf rektörlüğünün devam etmesi için kurguladığı bir olay. Teğmenlere resmi tören sonrası için verilen bir emir var mı, nerede? Yok. Sadece 5 teğmeni kurban ettiler.”