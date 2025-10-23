İstanbul'da geçtiğimiz aylarda gün yüzüne çıkanb Yenidoğan skandalında sanıklar hakim karşısına çıkıyor. , Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmekle suçlanan Mustafa Kemal Zengin’in de aralarında bulunduğu 13 sanık için Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci başladı.

Sanıklar ‘Örgüt kurmak’, ‘Kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Yargıyı etkilemeye çalışma’ suçlamalarından yargılanıyor.

TANSİYON DURUŞMA ÖNCESİNDE YÜKSELMEYE BAŞLADI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, duruşmada, mağdur Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ile tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar ve diğer sanıklar hazır bulundu. Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, savunmasında “Savcı kumpas kurdu” deyince salonun tansiyonu bir anda yükseldi.

"DEVLET KUMPAS KURMAZ HADDİNİ BİL"

Mağdur Engin, sözlere tepki göstererek, “Devlet kumpas kurmaz, haddini bil!” dedi.