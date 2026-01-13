Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'tan beri meydana gelen depremlerin hareketliliği azaldı. Ancak, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde 10'a yakın depremin meydana geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgeyi değerlendirdi.

'BU FAY ÜST BİR SINIFA GİRDİ'

Fayın yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6,7 büyüklüğe varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Sözbilir, "Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu." dedi.

Diri fay olduğunun anlaşıldığını sözlerine ekleyen Sözbilir, "Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli. Fay üzerinde en büyüğü 3,8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu." diye konuştu. Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini ifade etti.

"FAYIN TEHLİKESİ YÜKSEK"