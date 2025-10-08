AKP’nin 23 yıllık iktidarında en fazla sorun yaşanan alanlardan biri eğitim oldu. Bugüne kadar 9 Bakan geldi her Bakan da eğitimin sistemini değiştirdi. 18 kez eğitim programlarında değişiklikler yapıldı. Öğrenciler, başladığı sistemle eğitim hayatını bitiremedi. Şimdi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılacağı sinyali geldi. Tekin, bu konuda hazırlanan raporun tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını belirtti. 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 3 ya da 2 yıla indirilmesi planlanıyor.

‘İDEOLOJİK DAYATMA’

Karar vericilerin çocuklarının yurt dışında veya özel okullarda eğitim gördüğünü hatırlatan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, SÖZCÜ’ye durumu değerlendirdi:

“İktidar eğitimde yine ideolojik dayatma peşinde. Cumhuriyet’in kurduğu çağdaş eğitim sistemi tasfiye ediliyor. Yeni sistem piyasa ve tarikatlara yarar. Çocuklar ucuz iş gücü haline gelir. Kız çocukları eğitimden kopuyor, çocuk yaşta evlendiriliyor. Bu süreç öğretmenleri de hedef alıyor. Ders saatleri azalacak ve binlerce öğretmen norm fazlası duruma düşecektir. İstekleri dışında zorunlu atamaya maruz bırakılacaktır.”