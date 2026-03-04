ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye İran’a saldırı emri verdiği öne sürüldü. Sosyal medyada yayılan iddialar üzerine açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'TRUMP TÜRKİYE'YE İRAN'A SALDIRI TALİMATI VERDİ' İDDİASI

Açıklamada, “Trump Türkiye’ye İran’a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran’a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran’a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti” şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Merkez ayrıca, Türkiye’nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğuna dikkat çekerek, dış politika ve güvenlik kararlarının yalnızca Ankara tarafından alındığını vurguladı.

Türkiye’nin İran’a karşı savaşa girmesi ya da bu kapsamda CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde herhangi bir şart sunduğu yönündeki iddiaların da tamamen mesnetsiz olduğu ifade edilerek, kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi istendi.