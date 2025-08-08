Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede hedefin sapmaması için kurdaki yükselişi sınırlamaya ve ücretleri kontrol altında tutmaya odaklanıyor.
Akbank’ın son enflasyon gelişmeleri raporuna göre, nisan ayından bu yana dolar kurundaki ortalama aylık yüzde 1.8’lik değer artışı sürerse, yıl sonunda kurun 44.5 TL’ye ulaşması muhtemel. Ancak bankacıların öngörüsüne göre, eğer kur 43 TL seviyesinin üzerine çıkarsa, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası’nın yüzde 29’un altındaki hedef aralığı içinde kalması tehlikeye girebilir.
Kamu kontrolünde olmasına rağmen, küresel ve iç siyasi gelişmelerle zaman zaman sert dalgalanan dolar yılbaşından bu yana yüzde 15, Euro ise yüzde 30 yükseliş kaydetti. Dolar dün günü 40.6160 liradan, Euro ise 47.3980 liradan tamamladı.
DOLAR/TL'DE SON DURUM
Döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Son dönemlerde gösterdiği sert yükselişlerle rekor üstüne rekor kırdı. Özellikle 19 Mart'ta İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlarla beraber dolarda başlayan sert yükselişler yeni rekorları gündeme getirdi. Merkez Bankası'nın faiz politikaları da bu yükselişe destek verdi.
Dünü 40,51 ile 40,68 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 40,55 seviyesinde tamamladı. Yeni güne başlarken de dolar/TL kuru 40,74 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.
