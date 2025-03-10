TikTok'ta Claujoor adıyla paylaşımlar yapan gezgin, deneyimlerini sosyal medyada aktardı. Dünyanın birçok ülkesini gezen genç kadın, 'en çok tacize uğradığı ve en cinsiyetçi ülkeyi' açıkladı.

Genç kadın, Fas seyahati sırasında sokakta yürürken sürekli sözlü tacize maruz kaldığını belirtti. Paylaştığı videoda, "Tek başına Fas'ta seyahat eden bir kadın olarak birçok erkeğin size baktığını, 'seksi' diye seslendiğini fark ediyorsunuz. Ne giydiğinizin hiçbir önemi yok, uzun da olsa kısa da olsa kadın olduğunuz için bir şeyler söyleyecekler" dedi.

"YOLDA GEÇEN HER ARABA KORNAYA BASIYOR"

Başka bir videosunda ise Fas'ta yürürken erkek sürücülerin sürekli korna çaldığını anlattı: "Bir kadın olarak yol kenarında yürüyorsunuz ve geçen her araba bip bip yapıyor. Eğer kadınlar bunu erkeklere yapsa, arabaların peşinden bağırırlardı."

"BANA NEDEN DOKUNDU!"

En çarpıcı videolarından birinde ise sokakta yürürken bir adamın kendisini aniden omzundan çektiğini ve korkuyla çığlık attığını kaydetti. "Ne oldu? Neden bana dokundu!" diyerek yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.