Polislik eğitimine yeni başlayan Littlewood, baş ağrısını hafifletmek için bir parasetamol alıp uyumaya gitti. Ancak sabah partneri onu bilinçsiz halde yatakta buldu. Hemen Chesterfield Royal Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın, burada bilinçli komaya alındı.

HER ŞEY BİR PIHTIYLA BAŞLAMIŞ

Yapılan testlerde Littlewood'un, kalbinde doğuştan gelen ve fark edilmemiş "patent foramen ovale" (PFO) adı verilen küçük bir delik olduğu tespit edildi. Bu açıklığından geçen küçük bir pıhtı, beyne ulaşarak felce neden olmuştu.

Hastanede 12 gün tedavi gören Littlewood, kalbindeki deliğin kapatılması için ameliyat sırası bekliyor. O süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"O günleri tam hatırlamıyorum. Annemle televizyon izliyorduk, başımın sol tarafını tutup 'burası çok ağrıyor' demişim. Sadece bir baş ağrısıydı sanmıştım. İnme geçirdiğimi söylediklerinde inanamadım."

"İKİ SAATLİK BİR RÜYA GİBİYDİ"

Koma sürecini "iki saatlik bir rüya gibi" tarif eden Littlewood, uyandığında "Bu rüya artık bitebilir" dediğini aktardı. Ardından "Doktorlar bu yaşta inme geçirmenin çok nadir olduğunu söyledi. Ameliyatla kalpteki delik kapatılınca yeniden felç geçirme riski neredeyse sıfır olacak"dedi.

Yaşadığı olayın ardından hem ehliyetini hem de geçici olarak bağımsızlığını kaybettiğini söyleyen genç kadın, "Sanki hayatım durmuş gibiydi, her şeyi yeniden öğrenmem gerekti" ifadelerini kullandı.

"BAŞ AĞRISINI KÜÇÜMSEMEYİN"

Mart ayında yeniden polisliğe başlamaya hazırlanan Littlewood, özellikle gençlere "baş ağrısını küçümsemeyin" uyarısında bulundu:

"Eğer geçmeyen ya da alışılmadık bir baş ağrısı hissederseniz mutlaka doktora gidin. Özellikle ağrı başın yan veya arka kısmındaysa ihmal etmeyin. Benim tek belirtim baş ağrısıydı."