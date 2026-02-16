Hong Kong’un Quarry Bay bölgesinde yer alan ve halk arasında "Monster Building" yani canavar bina olarak adlandırılan konut kompleksi, şehrin en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip yapılarından biri olarak biliniyor.

TEK BİR AVLUNUN İÇİNDE 10 BİN HAYAT VAR

Dışarıdan bakıldığında tek bir dev kütle gibi görünen bu yapı aslında "E" harfi şeklinde birbirine kenetlenmiş beş ayrı bloktan oluşuyor: Ocean Mansion, Fook Cheong, Montane Mansion, Yick Cheong ve Yick Fat. Bu devasa labirentin içinde tam 10 bin kişi yaşıyor. Birçok küçük kasabanın nüfusundan fazla insanı tek bir çatı altında toplayan bina, adeta "şehir içinde bir şehir" deneyimi sunuyor.

SİNEMADAN SOSYAL MEDYAYA KADAR BİR İKON

Bina, sadece yaşayanlar için bir barınak değil, aynı zamanda küresel bir görsel fenomen. Transformers gibi Hollywood yapımlarına ev sahipliği yapan bu kompleks, her gün yüzlerce fotoğrafçıyı ve turisti ağırlıyor. Binanın iç avlusundan yukarı bakıldığında gökyüzünün sadece dar bir dikdörtgen şeklinde görünmesi, insan yapımı bir kanyon hissi uyandırıyor.