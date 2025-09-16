Forrest, uzun süre yalnızlık ve depresyonla mücadele etti. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı onu hızla 203 kiloya çıkardı. Kahvaltıda hazır gıdalar; öğlen börekler, akşam pizza ve alkol derken kilosunun önünü alamadı. Bu süreçte yavaş yavaş kendini sosyal yaşamdan da izole etti.

HAYATINI DEĞİŞTİREN O KARE OLDU

Dönüm noktası, kendi düğün fotoğraflarını gördüğü andı. Mevcut görüntüsünden rahatsız olan Forrest, eşine radikal bir değişim yapacağına dair söz verdi. İlk adımı, evindeki tüm abur cuburları çöpe atmak ve düşük kalorili bir diyete başlamak oldu.

Günde 1500 kaloriyle başladığı diyette ilk ay 9 kilo verdi. Fiziksel olarak hafiflerken özgüveni de yerine gelmeye başladı. İlk başlarda egzersiz için enerjisi olmasa da moralindeki değişim ona güç verdi.

ÜÇ AYDA 45 KİLOYA VEDA ETTİ

Eylül'de başladığı programda aralık ayına gelindiğinde tam 45 kilo vermişti. Bu aşamadan sonra spor salonuna gitmeye karar verdi. Başlarda çekinse de kısa sürede ortama alıştı. Spor, onunun için bir zorunluluktan öte keyif haline gelmeye başladı.

Ağırlık ve kardiyo çalışmalarıyla kaslarını güçlendiren Forrest, her geçen gün daha enerjik hissetti. Başlangıçta fazla kiloları yüzünden özgüvensiz olsa da gelişimini görmeye başladığında spora olan bağlılığı arttı.

NE İLAÇ NE DE İĞNE KULLANDI

Forrest, zayıflama sürecinde herhangi bir ilaç ya da iğne kullanmadı. Mounjaro ya da Ozempic gibi popüler enjeksiyonlar yerine yalnızca diyet ve sporla sonuç aldı. Ayda ortalama 4-5 kilo kaybederek hedeflerine adım adım ilerledi. "Eski usul çalıştım, kısa yolları seçmedim" diyerek kararlılığını vurguladı.

YEPYENİ BİR HAYATA KAVUŞTU

Eskiden çocuklarıyla oynayamayacak kadar halsiz olan Forrest şimdi onlarla koşuyor, omuzlarına alıyor. Enerjik ve neşeli bir baba olarak ailesine zaman ayırıyor. Onun için bu, en büyük mutluluk kaynağı oldu.

Forrest, elde ettiği başarıyı küçümser gibi anlatsa da içten içe gurur duyuyor. Enerjisi yüksek, sürekli aktif bir yaşam sürüyor. Önümüzdeki aylarda 9 kilo daha vererek ideal kilosuna ulaşmayı planlıyor.