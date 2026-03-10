Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ikinci başkanlık döneminde ilk icraat olarak Santiago Bernabeu'yu yenilemişti. Sadece maç günlerinde değil yılın 365 günü yaşayan bir tesis oluşturmak isteyen eflatun beyazlılar, amacına ulaştı.

YILIN HER GÜNÜ ZİYARETÇİ ÇEKİYOR

Yenilenen Bernabeu'nun ekonomik getirisi, Türk futbolunun yıllık cirosuna kafa tutacak seviyeye geldi. 2025 yılında Türk futbolunun toplam cirosunun yaklaşık 877 milyon Euro olduğu belirlenirken, Real Madrid'in yalnızca stadyum faaliyetlerinden elde ettiği gelir 400 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Yapılan yenileme çalışmalarının ardından Santiago Bernabeu, maçların yanı sıra, etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapan, restoranların, alışveriş mağazalarının bulunduğu bir tesis haline geldi.

Tek bir stadyumun ekonomik etkisinin Türk futbolunun cirosu ile yarışması aradaki mali farkları net bir şekilde ortaya çıkarttı. Turistik ziyaretler, konserler ve alışveriş konsepti sayesinde yılın her günü ziyaretçi çeken stadyum, Real Madrid'i ekonomik olarak bambaşka bir boyuta taşıdı.