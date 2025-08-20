Geçmişte sürücü kurslarında direksiyonun “10-2” konumunda tutulması önerilse de, günümüzde uzmanlar “3-9” pozisyonunun çok daha güvenli olduğunu belirtti. Bu yöntem, sürücüye maksimum hâkimiyet sağlıyor ve ani manevralarda aracın daha kolay kontrol edilmesine imkân tanıyor.

TEK ELLE SÜRÜŞÜN NEDENLERİ

Uzmanlara göre sürücülerin tek eli tercih etmesinin başlıca nedenleri şöyle:

Sinemanın etkisi: Filmlerde sıkça görülen tek elle direksiyon kullanan karakterlerin yarattığı algı.

Konfor: Uzun yolculuklarda sürücülerin bir elini dinlendirmek istemesi.

Alışkanlık: Manuel araçlarda vites ihtiyacından doğan bu stilin, otomatik araçlarda da sürdürülmesi.

RİSKLERİ VE OLASI SONUÇLAR

Psikologlar, tek elle direksiyon tutmanın sürücüde özgüvenli ve rahat bir imaj yarattığını, ancak bu durumun güvenli sürüş açısından tehlike oluşturduğunu ifade etti. Uzmanlar, ani dönüş, kaygan yol ve olumsuz hava koşullarında tek elin yetersiz kalabileceğine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

“Her zaman iki elle direksiyon hâkimiyeti sağlanmalı. Bu yalnızca konfor meselesi değil, can güvenliği açısından da kritik bir gerekliliktir.”