Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni’nde yaptığı konuşmada, Orta Vadeli Program’daki (OVP) 2026 yılı için öngörülen yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 9.5’ten yüzde 16’ya yükseltildiğini açıkladı. Böylece Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve geldiği dönemde yüzde 15.2 olan 2025 enflasyon hedefi yüzde 29.9’a, 2026 için yüzde 8.5 olarak açıklanan tahmin ise yüzde 16’ya çıktı.

Yeni açıklamayla birlikte programın temel hedeflerinden biri olan ‘tek haneli enflasyona dönüş’ vizyonu bir kez daha ertelenmiş oldu. Eylül 2023’te açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan OVP’de, 2024 enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 tahmini yüzde 15.2, 2026 için ise yüzde 8.5 olarak belirlenmişti.

BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

2024 enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eylül 2024’te açıklanan 2025-2027 dönemini kapsayan OVP’de enflasyon hedefi 2025 yılı için yüzde 17.5, 2026 için yüzde 9.7, 2027 için yüzde 7 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası’nın son açıkladığı 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi 0.2 puan yükselerek yüzde 29.9 olarak bildirilmişti.

Yüzde 3.3 büyüme bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz, 2025 yılında ekonominin

yüzde 3.3, 2026’da ise yüzde 3.8 büyümesinin beklendiğini ifade etti.