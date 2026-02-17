Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Gizem Y., kimlik bilgilerinin çalınması sonucu hukuk mücadelesi veriyor. Olaylar zinciri, Gizem Y.'nin 18 yaşındaki kuzeni K.D.'nin kimlik bilgilerini ele geçirip kullanmasıyla başladı. İstanbul'da hırsızlık ve cinsel istismar suçlamalarıyla yakalanan K.D., polise kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak T.C. kimlik numarasını verdi.
(Gizem Y.)
KUZENİ BİLGİLERİ BAŞKALARINA DAĞITTI
Süreç, kuzen K.D.'nin Gizem Y.'ye ait kimlik bilgilerini, kaldığı yurttaki arkadaşlarına dağıtmasıyla daha karmaşık bir hal aldı. Bilgileri alan diğer şahısların da hastane, karakol ve cezaevlerinde bu kimlik numarasını beyan etmeleri üzerine, Gizem Y. hakkında hırsızlık ve taciz suçlamaları dahil olmak üzere toplam 6 dava açıldı. Bu davaların 4'ünden beraat eden genç kızın, suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği mücadele devam ediyor.
HİÇ GİTMEDİĞİ ŞEHİRDE UYUŞTURUCUDAN İŞLEM YAPILDI
Son olarak Samsun'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, üzerinde metamfetaminle yakalanan bir kadın şüpheli, polise Gizem Y.'nin kimlik numarasını verdi. Şüpheli serbest bırakılırken, Gizem Y. evine gelen tebligatla hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldığını ve denetimli serbestlik kararı verildiğini öğrendi. Hayatında hiç Samsun'a gitmediğini belirten Gizem Y., e-Nabız kayıtlarında uyuşturucu testlerinin pozitif göründüğünü ifade etti.
(Avukat Kemal Kapar)
OKUL KAYDINI SİLDİRMEK ZORUNDA KALDI
Yaşadığı stres ve sürekli adliye süreçleriyle uğraşmak zorunda kalması nedeniyle psikolojik olarak yıpranan Gizem Y., üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Derslerine odaklanması gereken dönemde karakollara ifade vermeye gittiğini belirten mağdur öğrenci, kaydını sildirerek evine dönmek zorunda kaldığını açıkladı.
AVUKAT KAPAR: BEYANA DAYALI İŞLEM YAPILIYOR
Gizem Y.'nin avukatı Kemal Kapar, “Ceza Genel Kurulu’nun ‘Beyana dayalı kimlik tespiti yapılamaz’ diye kararı var. ‘Yargılama yapılacaksa ya da karar verilecekse kimlik tespiti şüpheye mahal vermeyecektir’ diyor. Şimdi beyana dayalı yargı yapılıyor ve ceza veriliyor bir de. İnsan hayatında adli sicil mahremi vardır, sağlık dataları mahremidir. Şimdi bu mahreme insanların çok kolay bir şekilde tecavüz etmesine izin veriyorsun. Bunun önüne geçmek için ya T.C. kimlik numarasının değiştirilmesine olağanüstü hallerde izin verecekler ya da bu ilgili yetkili makamların üzerine özellikle beyanla kimlik tespiti yapılmaması için durmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.
‘BU KIZLAR DOĞUM YAPSA, GİZEM HABERİ OLMADAN ANNE OLACAK’
Gizem Y.’nin tek mağdur olduğuna inanmadığını belirten Kapar, “Belki bu şekilde haberi bile olmayan şu an bir sürü cezalar almış ya da cezaevinde yatan birçok insan olabilir. Bugün uyuşturucu testinden haberimiz yok, uyuşturucu testini görebiliyoruz e-Nabız’dan. Yarın öbür gün Allah korusun bu kız hamile kalsa, çocuk doğursa, Gizem haberi olmadan anne olacak. İşin trajikomik tarafı da var” dedi.