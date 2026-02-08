AB’nin Ambalaj ve Ambalaj Atığı Yönetmeliği (PPWR) çerçevesinde onaylanan karara göre, yeme-içme sektöründe uzun süredir standart haline gelen tek porsiyonluk ambalajlar 2030 yılından itibaren tarihe karışıyor. Özellikle yerinde servis sunan işletmelerde plastik atık miktarını radikal bir şekilde azaltmayı hedefleyen bu adım, restoran kültüründe önemli bir dönüşümü beraberinde getirecek.

KETÇAP, MAYONEZ VE ŞEKER PAKETLERİNE VEDA

Hazırlanan yeni yönetmelik sadece ketçap, mayonez ve hardal gibi sosları değil, kahve yanındaki şeker ve krema gibi küçük tek kullanımlık ambalajları da kapsama alıyor. Düzenlemenin temel amacı, geri dönüşümü zor olan küçük plastik atıkların oluşumunu engellemek ve sektörde yeniden kullanılabilir ambalaj sistemlerini teşvik etmek olarak açıklandı.

AB yetkilileri, bu geçiş süreciyle birlikte işletmelerin yeniden doldurulabilir şişelere, toplu dağıtım sağlayan dispenser sistemlerine veya daha sürdürülebilir servis çözümlerine yönelmesini bekliyor. Bu uygulama, özellikle hızlı tüketim (fast-food) noktalarındaki devasa plastik kullanımını ciddi ölçüde sınırlayacak.

PAKET SERVİS VE HASTANELERE İSTİSNA

Alınan karar, tüm hizmet noktalarını aynı ölçüde etkilemeyecek. Paket servis ve "gel-al" (take-away) hizmetlerinde hijyen ve taşıma gereklilikleri göz önünde bulundurularak, tek porsiyonluk ambalajların belirli koşullar altında kullanılmasına devam edilebilecek. Ayrıca hastane ve bakım evi gibi hijyen standartlarının hayati önem taşıdığı kurumlar için özel istisnalar uygulanacak.

Avrupa Birliği, bu stratejik hamleyi 2030 yılına kadar tüm ambalaj atıklarını geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir hale getirme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriyor. Sektör temsilcilerinin bu yeni döneme uyum sağlaması için önünde yaklaşık dört yıllık bir hazırlık süreci bulunuyor.