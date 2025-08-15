Çoğunlukla fosil yakıt bazlı kimyasallardan (petrokimyasallar) üretilen ve kullanımdan hemen sonra atılan ürünlere kısıtlama geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık vizyonumuzla tarihi bir adımı daha atıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerde kısıtlamaya gidiyor, denizlere ve ekosisteme sahip çıkıyoruz." dedi.

Kurum, "Sektörü döngüsel ekonomiye yönlendirip ‘tek’ değil sürdürülebilir üretim diyoruz. Depozito Sistemi gibi uygulamalarla destekleyeceğimiz “Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritamız” hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yeni plan üç döneme ayrıldı, bu kapsamında 44 eylem hayata geçecek. Ulusal Plastik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak.

Otel, restoran ve kafe gibi ikram hizmeti sağlayan tesislerle turizm sektörlerinde yeniden kullanılabilir alternatifler yaygınlaştırılacak. Farkındalık kampanyaları yürütülecek.

"Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" AB düzenlemelerine uyumlu hale getirilecek. Pet şişelerin ayrı toplanma oranı önce yüzde 77'ye ardından yüzde 90'a çıkarılacak.

İçecek kapları, tekli ürünler, ıslak mendiller ve tütün ürünleri etiketlenecek. Mikroplastik kaynaklarının haritalanması, izlenmesi ve denizler için izleme programı geliştirilecek.

Yeniden ve dolum gibi döngüsel iş modelleri yaygınlaştırılacak. Doğada çözünebilirlik testleri uluslararası standartlara uygun hale getirilecek.

Tek kullanımlık plastik alternatiflerinin tasarımı ve geri dönüştürülmüş, alternatif malzeme kullanımı AR-GE ve ÜR-GE desteği sağlanacak.

Yeşil Kamu Satın Alma stratejilerine tek kullanımlık plastik alternatifleri eklenecek.