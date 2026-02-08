Avrupa Birliği (AB), çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında ambalaj kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni ambalaj kurallarıyla birlikte restoranlar, oteller ve fast-food zincirlerinde sıkça kullanılan tek kullanımlık sos paketlerinin yasaklanması gündeme geldi.

PFAS İÇEREN AMBALAJLARA YASAK GELİYOR

Yeni düzenlemenin ilk aşamasında, yağ ve sıvı geçişini önlemek amacıyla kullanılan PFAS içeren ambalaj materyallerinin piyasadan tamamen kaldırılması planlanıyor. Uzmanlar, bu kimyasalların doğada çözünmediğine ve uzun vadede çevre ile insan sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yasak, gıda ambalajlarının yanı sıra çok sayıda tek kullanımlık ürünü de kapsayacak.

KÜÇÜK HACİMLİ SOS PAKETLERİ KALDIRILACAK

AB’nin yol haritasına göre, 2030 yılına kadar 50 mililitrenin altındaki ambalajların kullanımına izin verilmeyecek. Bu kapsamda ketçap, mayonez ve benzeri tek kullanımlık sos paketleri restoranlardan kaldırılacak. İşletmelerin yeniden doldurulabilir kaplara, büyük sos dispenserlerine veya alternatif sunum yöntemlerine yönelmesi gerekecek.

MEYVE VE SEBZEDE AMBALAJSIZ SATIŞ HEDEFİ

Düzenleme yalnızca sos paketleriyle sınırlı kalmıyor. Ağırlığı 1,5 kilogramın altındaki meyve ve sebzelerin ambalajsız şekilde satışa sunulması da planlanıyor. Bu adımla marketlerde plastik kullanımının azaltılması ve tüketici alışkanlıklarının dönüşmesi amaçlanıyor.

ATIK MİKTARINDA YÜZDE 15 AZALTMA HEDEFİ

Avrupa’da kişi başına düşen atık miktarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Almanya’da yıllık kişi başı çöp miktarı yaklaşık 225 kilogram seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, AB ortalaması olan 190 kilogramın üzerinde yer alıyor. Yeni düzenlemelerle, 2018 yılına kıyasla 2040’a kadar ambalaj atıklarının yüzde 15 azaltılması hedefleniyor.

AB yetkilileri, yeni ambalaj kurallarının kısa vadede işletmeler için uyum süreci gerektireceğini, ancak uzun vadede çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtiyor. Düzenlemenin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak tüm üye ülkelerde uygulanması planlanıyor.