Vize randevularında yaşanan süreçler ve artan maliyetler nedeniyle Türk vatandaşlarının seyahat tercihleri, vize muafiyeti uygulayan ülkelere kaydı. 2026 yılı itibarıyla güncel veriler, özellikle beş farklı ülkenin Türk turistlerin varış noktaları arasında ön plana çıktığını gösteriyor.

BALKANLAR'DAN UZAK DOĞU'YA VİZESİZ GİDİLECEK 5 ÜLKE

Türk vatandaşlarının turistik amaçlı seyahatlerinde sadece pasaport ibraz ederek giriş yaptığı ülkelerdeki hareketlilik artış gösterdi. İşte o ülkeler ve giriş şartları:

- Karadağ (Montenegro): Adriyatik kıyısındaki ülke, Türk vatandaşlarını 90 güne kadar vizesiz kabul ediyor. Özellikle Kotor ve Budva şehirleri, Avrupa rotasında vizesiz seçenek arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

- Filipinler: Güneydoğu Asya’daki takımada ülkesi, Türk pasaportu sahiplerine 30 gün süreyle kapılarını açıyor. Tropikal iklim ve deniz turizmi odaklı seyahatlerde Filipinler, Güney Kore'nin yerini alarak yükselişe geçen rotalar arasında.

- Tayland: Bölgesel turizm merkezlerinden biri olan Tayland, 30 günlük vize muafiyetiyle Türk gezginleri ağırlamaya devam ediyor. Girişlerde dönüş bileti beyanı, gümrük yetkilileri tarafından talep edilen belgeler arasında bulunuyor.

- Japonya: Uzak Doğu'nun en çok ziyaret edilen duraklarından Japonya, 90 günlük muafiyet süresiyle kültürel seyahat planlarında üst sıralarda yer alıyor.

- Fas: Kuzey Afrika’nın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Fas, 90 gün süreyle Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor.

EK ÜCRET ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Turizm acentelerinden alınan bilgiler, vizesiz ülkelerin tercih edilme oranının geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdiğini kanıtladı. Gezginler, ek vize ücreti ödememek ve randevu bekleme sürecini atlamak adına tercihlerini bu 5 ülke üzerinde yoğunlaştırıyor.