Patates mutfakta en sık kullandığımız sebzelerden biridir. Kendine has lezzeti ile hem diğer tarifleri tatlandıran hem de bir başına yemeğe dönüşebilen patatesler sık kullanımlarından dolayı bol miktarda satın alınır. Ancak bu kadar bol alınmasının en büyük dezavantajı da patateslerin kısa sürede filizlenmesi ve bozulması oluyor. Doğal ve hızlı çözümler sayesinde çuval çuval patatesleri bile aylarca taze tutabilirsiniz.

TEK MALZEMEYLE AYLARCA TAZE KALIYOR

Kısa sürede filizlenen ve bozulan patateslerden bıktıysanız sizler için belirli doğal çözümler var. Tek malzemeyle hazırlanan ir doğal yöntem sayesinde sizler de aylarca bozulmayan patatesler saklayabilirsiniz. Patateslerin filizlenmesini ve bozulmasını önleyerek aylarca taze şekilde saklanmasını sağlamanın püf noktası sayılan tek malzemelik doğal yöntem ve doğru patates aklama tüyoları ile patates masrafı sona eriyor.

ELMANIN SİHİRLİ GÜCÜ

Patates çuvalınızın veya saklama kabınızın içine bir adet taze elma bırakmak, bilinen en sıra dışı ama en etkili doğal yöntemdir. Elma, olgunlaşma sürecinde etilen gazı salgılar. Bu gaz birçok meyveyi çabuk çürütse de patatesler üzerinde tam tersi bir etki yaratarak hücre bölünmesini baskılar ve filizlenmeyi neredeyse tamamen durdurur. Yaklaşık 10 kilogramlık bir patates yığını için araya yerleştireceğiniz tek bir elma, patateslerinizin haftalarca taptaze ve sert kalmasını sağlamak için yeterlidir.

KARANLIK ORTAM TERCİHİ

Patatesler doğası gereği ışığa maruz kaldıklarında "uyandıklarını" sanıp hızla filizlenmeye ve yeşermeye başlarlar. Bu süreci durdurmak için patateslerinizi mutlaka tam karanlık bir kilerde veya dolap içinde muhafaza etmelisiniz. Ancak burada kritik nokta hava sirkülasyonudur; patatesleri asla naylon poşetlerde hapsetmemelisiniz. Bunun yerine bez torbalar, hasır sepetler veya delikli karton kutular kullanarak nem birikmesini önleyebilir, böylece patateslerin hem filizlenmesini hem de yumuşayıp çürümesini engelleyebilirsiniz.

SOĞANLA GÖRÜŞMESİNE İZİN VERMEYİN

Mutfaklarda yapılan en yaygın hata, patates ve soğanı aynı sepette veya yan yana çekmecelerde saklamaktır. Soğanlar yüksek miktarda nem ve gaz salımı yapar; bu durum yanındaki patateslerin rekor sürede uyanmasına ve filizlenmesine neden olur. Patateslerin ömrünü uzatmak istiyorsanız, onları soğandan ve diğer nemli sebzelerden tamamen farklı bir bölmede tutmalısınız. Aradaki mesafeyi korumak, patateslerin erken yaşlanmasını ve yumuşamasını engelleyen en basit ama en temel stratejidir.

KURUTULMUŞ BİTKİLERDEN YARARLANIN

Patateslerin arasına serpiştireceğiniz kurutulmuş nane, adaçayı veya lavanta gibi bitkiler, doğal bir koruyucu kalkan görevi görür. Bu bitkilerin içindeki uçucu yağlar ve aromatik bileşenler, filizlenmeyi tetikleyen enzimlerin aktivitesini yavaşlatma özelliğine sahiptir. Özellikle kurutulmuş nanenin patateslerin uykuda kalma süresini uzattığı bilimsel olarak da gözlemlenmiştir. Ayrıca bu yöntem, saklama alanınızdaki o ağır toprak kokusunu gidererek mutfağınızda daha ferah bir hava oluşmasına yardımcı olur.