Türkiye’de son yıllarda hızla artan organize suçlar, dijital dünyanın sohbet gruplarında yeni ve ürkütücü bir boyut kazandı. Sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen ve eylemlerini “ticaret” gibi sunan yeni nesil suç grupları özellikle gençleri hedef alıyor.

Yazışmalar “tahsilat”, “darp”, “kurşunlama” hatta “ülke dışına kaçırma” gibi suçların, adeta bir e-ticaret platformundaki ürünler gibi açık açık pazarlık konusu yapıldığını ortaya çıkardı.

AÇIK AÇIK PAZARLIK KONUSU YAPILIYOR

Tehdit için iş yeri kurşunlatmak isteyen de var, hasmını öldürtmek isteyen de. Tetikçi pazarlığında suç yelpazesi geniş. Kiralık katil grubunda yalnızca tetikçi talebiyle sınırlı kalmayan çok sayıda farklı talepler de yer alıyor. Uyuşturucu ya da silah temini isteyen kişilerin de benzer şekilde taleplerini ilettiği görülüyor.

Telegram gibi şifreli mesajlaşma uygulamalarında kurulan “Tetikçi Mekânı”, “İstanbul Tetikçi”, “Daltonlar” gibi gruplarda yüzlerce üye bulunuyor.

Söz konusu gruplarda yer alan mesajlarda “İstanbul içi acil tetikçi aranıyor”, “Ev veya dükkan fark etmez, ekip ile kurşunlama yapılır. Ödemenin yarısı önce, yarısı iş bitince alınır” gibi ilanlar yer alıyor.

"BULGAR'A GEÇİŞ 3000 €"

Kaçakçılıktan sahte kimliklere kadar uzanan “suç hizmetleri” listesinde, yurt dışına insan kaçırma teklifleri dahi yer alıyor. Bir paylaşımda “Bulgar’a geçiş 3000 €” ifadesi dikkat çekiyor.