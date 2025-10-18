Türkiye’nin önemli nar üretim merkezlerinden biri olan Adıyaman’da hasat dönemi başladı. Tarlalarda tek tek toplanan narlar, yurt içi pazarlarının yanı sıra Amerika, Almanya, Irak, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere toplam 9 ülkeye ihraç ediliyor. Yüksek aroması ve dayanıklılığıyla bilinen nar, bu yıl hem ihracat hem de iç tüketimde yoğun ilgi görüyor.

İHRACATTA NAR RÜZGARI

Adıyaman’da sabahın erken saatlerinde başlayan nar hasadı özellikle ihracatçı üreticilerin yüzünü güldürdü. Toplanan narlar, özel soğuk zincir sistemleriyle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına gönderiliyor. Yüksek rekolte ve kalite, narı Türkiye’nin en çok talep gören tarım ürünlerinden biri haline getirdi.

Pazar tezgahlarında narın kilo fiyatı mevsim ortalamasında seyrederken, üreticiler “Bu yıl ilgi beklediğimizden daha fazla” ifadelerine yer verdi.

TALEP HER YIL ARTIYOR

Üreticiler, Avrupa pazarında nar talebinin her geçen yıl arttığını belirterek, narın hem iç pazarda hem de ihracatta yıldızı parlayan bir ürün haline geldiğine dikkat çekti. Aynı zamanda verimiyle ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

NARIN SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Nar yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa olan katkılarıyla da dikkat çekiyor. Zengin antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı vücut direncini artırıyor. Ayrıca:

- C vitamini yönünden zengindir, soğuk algınlığına karşı koruyucudur.

- Kalp sağlığını destekler, damar sertliğini önlemeye yardımcı olabilir.

- Kan basıncını dengelemeye katkı sağlar.

- İçeriğindeki polifenoller sayesinde iltihap önleyici etki gösterir.

- Cilt sağlığını destekler, yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir.

Uzmanlar, narın taze sıkılmış suyunun düzenli tüketilmesinin bağışıklık sistemine önemli katkı sağladığını vurguluyor.

SAĞLIKLI YAŞAM TRENDİYLE TALEBİ DAHA DA ARTIRIYOR

Dünya genelinde artan sağlıklı beslenme eğilimi, narın ihracattaki yükselişinin en önemli nedenlerinden biri. Doğal, katkısız ve vitamin yönünden zengin olması, Avrupa pazarlarında narı sofraların vazgeçilmezi haline getirdi. Tezgahlarda kısa sürede tükenen nar, iç pazarda da uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.