Atanmayan öğretmenler MEB binası önünde pankartlı eylem yaptı, 15 bin kontenjanın büyük bölümünün din dersi öğretmenliği için ayrılması da protesto edildi, sloganlarla Bakan Yusuf Tekin’in istifası istendi. Öğretmenlerin sesi, Bakan Tekin’in makam odasına kadar ulaştı. Bakanlık yetkilileri sloganlardan şikayetçi olunca öğretmenler ite kaka zorla uzaklaştırıldı.

Öğretmenler eylem sırasında tabut içinde iskelet çiziminin yer aldığı pankart da taşıdı. Pankartlarda ‘’Bilim olmadan ilim olmaz. Koskoca Türk Dili Edebiyatına 29 kontenjan reva mı? İngilizce dünya dili dedik ama değer göremedik. Bir miktar değil adil atama’’ pankartları taşındı.

Eyleme, MP Genel Başkanı Muharrem İnce ile CHP Milletvekilleri de destek verdi. İnce, “Türkiye’de 500 bin mezun öğretmen var. Okullarda 100 bin öğretmen açığı var. Yakında mezun öğretmen sayısı bir milyonu bulacak’’ dedi ve şunları söyledi:

‘’Eğitim sistemindeki bu derin kriz, maalesef ülkenin geleceğini tehdit eden boyutlara ulaştı. Buraya bir avuç cesur arkadaşım gelmiş. Çoban ithal ediyoruz, doktorları kaçırıyoruz. Buraya yüzbinleri yığmazsanız sesinizi duyuramazsın.”

İNCE DESTEK VERDİ

MEB önünde toplanan öğretmen adaylarına geçmişte fizik ve kimya öğretmenliği yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de destek verdi.

Özkan Yıldırım Karaman

Atatürk düşmanı müdüre verilen cezayı iptal ettiler

Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımları nedeni ile disiplin cezası alan Aydın Nazilli’deki Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman’a verilen ceza iptal edildi. Gelişmeyi duyuran CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Bu sözde eğitimciye verilen kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezası ise Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından iptal edildi, eski görevine dönüşünün önü açıldı” ifadelerini kullandı. Bülbül, “Sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla 10 protokolümüz var” diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sert tepki gösterdi.