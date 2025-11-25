Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra bir süre sürüklenen hafif ticari araç, dik vaziyette kaldı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında seyir halinde olan A.Ç, idaresindeki 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek dik vaziyette duran aracın sürücü A.Ç. ile yanında bulunan H.D., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.