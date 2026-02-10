Türkiye'de son dönemde ortaya çıkan organize suç örgütleri, en çok da sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bazı RAP şarkıları ve kliplerinde örgüt liderlerine gönderilen selamlar, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Lüks yaşam ve şiddet temalı içeriklerle etkilenen gençler, bu yapılar için potansiyel insan kaynağı haline getiriliyor. Son yaşanan olay ise vahametin ne boyutta olduğunu gösterdi.
Tekirdağ’da Aydoğdu Mahallesi’nde meydana gelen saldırıda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, 16 yaşındaki Erkan Karadeniz’e av tüfeğiyle ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Karadeniz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR
Saldırının ardından tüfeğiyle birlikte izini kaybettiren şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Mahalledeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, saldırının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.