Tekirdağ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Marmaraereğlisi- Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta seyir halinde bulunan 44 yaşındaki Orhan Yıldız idaresindeki 34 K 2046 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş yapacağı esnada N.Ç. yönetimindeki 39 SA 340 plakalı TIR çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Orhan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde yaralanan Abdulkadir Çetinkaya ile Ebru Kızıltepe ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü N.Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.