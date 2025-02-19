Tekirdağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından poyraz, Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında yoğun şekilde hissedildi. Rüzgarın etkisiyle denizden kopan yosunlar, sahilin bazı bölgelerinde kırmızı renkte büyük bir birikinti oluşturdu.
Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için hızla çalışma başlattı. Ancak poyraz rüzgarının etkisiyle, Tekirdağlı balıkçılar son iki gündür denize açılamadı. Yosun birikintileri ve rüzgar, yerel balıkçılıkla uğraşanları olumsuz etkiledi.