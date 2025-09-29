Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi.
Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda servis minibüsü ile kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, üç kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.