AKP, mali hükümleri de kapsayan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na iletti.

Teklife göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor. Düzenleme kapsamında Kanun’a ekli (IV) sayılı liste genişletilerek inci, elmas ile diğer değerli ve yarı değerli taşlar ve bunlardan üretilen ürünler listeye dahil ediliyor. Bu ürünlerin ithalatında ya da yurt içi satışında yüzde 20 oranında ÖTV alınması öngörülüyor.

Bu adımla birlikte, söz konusu kalemlerde halen yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 20’ye çıkarılmış olacak.

Teklifte yer alan maddeler ise şu şekilde sıralanıyor: