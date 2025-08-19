Marsilya, sezonun daha ilk haftasında Fransa milli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ve İngiltere genç milli takım kanat oyuncusu Jonathan Rowe'u transfer listesine koyduğunu açıkladı.

Ligue 1 kulübünün yaptığı açıklamada, "Marsilya Kulübü, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe'ın kulübün transfer listesine eklendiğini duyurur" ifadesi kullanıldı. Kulüp, bu kararın, Stade Rennais FC maçı sonrası soyunma odasında ikilinin "kabul edilemez davranışları" nedeniyle alındığını belirtti. Açıklamada, kararın teknik ekip ile mutabık kalındığı ve kulübün iç davranış kurallarına uygun olarak alındığı ifade edildi.

Her iki oyuncuya da bu karar tebliğ edildi. Haberlere göre, AC Milan ve Juventus, Adrien Rabiot'un durumunu takip ediyor. Premier Lig ekibi Sunderland ve İtalyan temsilcisi Bologna ise Jonathan Rowe'u izleyen kulüpler arasında yer alıyor.

MAÇ SONRASI BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Rabiot ve Rowe, Marseille'ın Rennes deplasmanında son dakikada yediği golle 1-0 kaybettiği sezonun açılış maçının ardından, Roazhon Park'ın misafir soyunma odasında birbirlerine girdi. Tekme tokat kavga eden iki futbolcuyu takım arkadaşları ayırmakta zorlandı. Yaşanan kavga nedeniyle Marsilya'nın 17 yaşındaki genç futbolcusu Darryl Bakola fenalaştı.

Soyunma odasından ayrılan Rowe, bir süre sonra Bakola'nın durumuna bakmak için geri döndü. Rowe, soyunma odasında gördüğü Rabiot'a bir kez daha saldırdı. İkili arasında yumruk yumruğa çıkan kavga, Marsilya Sportif Direktörü Medhi Benatia'nın araya girmesiyle güçlükle önlendi.