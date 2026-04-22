Olay, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. ACİL SERVİSTE KARŞILAŞTILAR Bu sırada yaralı ile karşı tarafın yakınlarının acil serviste karşı karşıya gelmesi üzerine tartışma çıktı. TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine saldırırken, hastane koridorlarında tekme ve yumruklu kavga nedeniyle tedavi için gelen hasta ve yakınları büyük panik yaşadı. SANDALYELERİN ÜZERİNDEN ATLAYARAK SALDIRDILAR Sandalyelerin üzerinden atlayarak birbirlerine saldıran tarafları ayırmakta hastanenin özel güvenlik görevlileri yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan arbede, hastanede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

